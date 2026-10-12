Repubblica scrive: "Il calendario viola fa spavento, ci vogliono punti ed orgoglio per la classifica"

La squadra viola è chiamata a ritirare su la china dopo un avvio tremendo

Come evidenziato da La Repubblica, i viola hanno sprecato la prima parte di stagione — caratterizzata da sfide sulla carta più abbordabili — e si trovano ora ad affrontare un ciclo di gare ad altissimo coefficiente di difficoltà.

Il tour de force prima della sosta per le Nazionali comincerà al Franchi contro il Como di Cesc Fàbregas, un organico di alto livello costruito per le zone alte della classifica, in un match in cui resta peraltro in forte dubbio la presenza del grande ex Moise Kean per i consueti guai fisici. Successivamente è prevista la trasferta più probante dell'anno a San Siro contro l'Inter, seguita solo quattro giorni dopo da un altro scontro ad altissima intensità contro l'Atalanta di Maurizio Sarri. Il percorso ad ostacoli di novembre si chiuderà poi con la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo di Alberto Aquilani e con il big match casalingo contro la Juventus. Per la Fiorentina è giunto il momento della verità: serviranno un sussulto d'orgoglio e prestazioni capaci di sovvertire i pronostici per raccogliere punti fondamentali e smuovere una classifica che richiede risposte immediate.