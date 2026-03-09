Repubblica: “Fiorentina spreca ancora, l’unica nota positiva è il punto guadagnato sulla Cremonese”

Nonostante la partita sia stata noiosa, l’unica nota positiva per la Fiorentina è il punto guadagnato in classifica sulla Cremonese, che garantirebbe una salvezza virtuale. Per il resto, c’è ben poco da celebrare, vista la prestazione opaca. Ancora una volta, i viola hanno sprecato l’occasione, affrontando la gara più con la paura di perdere che con la voglia di vincere.

Al termine del match, i tifosi dello Stadio Artemio Franchi hanno intonato cori di protesta: «Andate a lavorare», «Se andiamo in B vi facciamo un c..o cosi», «Vogliamo gente che lotta». Per tutti i novanta minuti, brusii e fischi hanno accompagnato le giocate dei viola. Lo riporta La Repubblica.