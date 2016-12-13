Regolamento alla mano: tutto quello che c’è da sapere sul recupero di Genoa-Fiorentina

Saranno circa 300 i tifosi della Fiorentina che assisteranno al recupero della 3^ giornata

Si giocherà giovedì alle 20 allo stadio “Ferraris” di Genova il recupero della 3^ giornata di campionato tra Genoa e Fiorentina. La partita infatti era stata interrotta, lo scorso 11 settembre, dall’arbitro Banti dopo nemmeno mezz’ora di gioco a causa delle pessime condizioni del terreno di gioco, reso impraticabile dal nubifragio che si era abbattuto sulla Liguria. Proponiamo di seguito un piccolo vademecum che fa chiarezza – Codice di Giustizia Sportiva alla mano – su quanto prevede il regolamento in merito al recupero della partita precedentemente interrotta, alla quale assisteranno oltre 20.000 spettatori, 300 dei quali provenienti da Firenze.

1 La partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell’interruzione, come da referto dell’arbitro.

2 I calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente.

3 I calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione.

4 I calciatori che erano squalificati per la partita interrotta non possono essere schierati nella prosecuzione.

5 Possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta.

6 Le ammonizioni singole inflitte dall’arbitro nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione.

7 Nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.

Gianmarco Biagioni