Ranieri: "Ho ringraziato Vanoli perché mi ha tolto la fascia e mi ha tolto tante pressioni"

Le parole di Luca Ranieri fresco di rinnovo del contratto fino al 2029 con la Fiorentina

Luca Ranieri annuncia il rinnovo con la Fiorentina confermando quanto vi avevamo anticipato nelle ultime due settimane di agosto:

“Siamo ai dettagli, sono felice. È un rinnovo che rappresenta tanto, sono onorato di continuare con questa società che ormai è una famiglia. Ho vissuto tante cose qui, dalla nascita delle mie figlie e gioie e dolori in campo. Continuare per altri tre anni con questa maglia è un’emozione unica e ho voglia di dare tanto."



Su Vanoli:

"Non ci aspettavamo un anno di trovarlo in una situazione del genere. Il mister mi ha tolto la fascia ma mi ha dato una grandissima mano, togliendomi tante pressioni. A fine campionato l’ho ringraziato e come tutti i miei compagni sono felice di proseguire con lui. Ora abbiamo un centro sportivo che fa da riferimento per tutti i ragazzi. Se guardo al mio passato sono fiero di ciò che ho fatto, ma ho ancora molto da dare” come riportato dal difensore ai microfoni di Sky Sport.