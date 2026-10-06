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Ranieri: "Ho ringraziato Vanoli perché mi ha tolto la fascia e mi ha tolto tante pressioni"

Le parole di Luca Ranieri fresco di rinnovo del contratto fino al 2029 con la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 ottobre 2026 22:08
Ranieri: "Ho ringraziato Vanoli perché mi ha tolto la fascia e mi ha tolto tante pressioni" -
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Luca Ranieri annuncia il rinnovo con la Fiorentina confermando quanto vi avevamo anticipato nelle ultime due settimane di agosto:
Siamo ai dettagli, sono felice. È un rinnovo che rappresenta tanto, sono onorato di continuare con questa società che ormai è una famiglia. Ho vissuto tante cose qui, dalla nascita delle mie figlie e gioie e dolori in campo. Continuare per altri tre anni con questa maglia è un’emozione unica e ho voglia di dare tanto."

Su Vanoli:
"Non ci aspettavamo un anno di trovarlo in una situazione del genere. Il mister mi ha tolto la fascia ma mi ha dato una grandissima mano, togliendomi tante pressioni. A fine campionato l’ho ringraziato e come tutti i miei compagni sono felice di proseguire con lui. Ora abbiamo un centro sportivo che fa da riferimento per tutti i ragazzi. Se guardo al mio passato sono fiero di ciò che ho fatto, ma ho ancora molto da dare” come riportato dal difensore ai microfoni di Sky Sport.

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