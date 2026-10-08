Quanto costa tifare in Serie A? La Fiorentina è tra le squadre più accessibili, per le big si superano i mille euro"

Tra abbonamento, televisione e maglia il costo cambia sensibilmente da squadra a squadra: ecco quanto deve spendere un tifoso viola

Quanto costa davvero essere tifosi di una squadra di Serie A? La risposta cambia parecchio a seconda dei colori scelti. Considerando il costo della pay TV, l'abbonamento stagionale nel settore più economico e una maglia ufficiale, la spesa annuale può superare abbondantemente i mille euro. La squadra più costosa è la Juventus, con 1.238 euro, seguita dal Como con 1.195 e dall'Inter con 1.088. Napoli e Roma arrivano entrambe a 1.059 euro, mentre Milan e Atalanta si attestano rispettivamente a 1.009 e 999 euro. Più in basso la Fiorentina, con 759 euro, e la Lazio, che chiude a 749 euro. Una differenza significativa, considerando che tra il tifoso bianconero e quello viola ci sono 479 euro di spesa annuale.

I COSTI - Una parte importante del conto è rappresentata dalla televisione. Il costo considerato per le squadre che disputano soltanto la Serie A è di 379 euro, mentre sale a 619 euro per Juventus, Milan e Atalanta e a 669 euro per Inter, Napoli, Roma e Como, impegnate anche in Champions League. A questo si aggiunge il prezzo dell'abbonamento allo stadio, che va dai 280 euro della Lazio ai 529 della Juventus, mentre una maglia ufficiale viene considerata mediamente tra i 70 e i 100 euro. Anche all'estero il calcio può rappresentare una spesa importante: servono circa 1.400 euro in Spagna, oltre 900 in Inghilterra, 864 in Germania e circa 600 in Francia per seguire il campionato. Insomma, il calcio televisivo e quello allo stadio continuano a rappresentare una voce di spesa non indifferente per chi vuole seguire la propria squadra per tutta la stagione.

LA FIORENTINA - Per il tifoso viola il conto preso in considerazione è di 759 euro, composto da 379 euro per la televisione, 290 per l'abbonamento e 90 per la maglia. Un dato che colloca la Fiorentina nella parte bassa della graduatoria, davanti soltanto alla Lazio. Interessante anche il confronto sul numero degli abbonati: Inter e Roma sono in testa rispettivamente con 34.000 e 33.500 tessere, mentre Milan, Genoa e Napoli si attestano intorno ai 30.000, 25.000 e 25.000. La Fiorentina conta invece 14.556 abbonati, ma il dato va necessariamente contestualizzato: in questa stagione i lavori alla Curva Fiesole hanno ridotto la capienza del Franchi e, di conseguenza, anche il numero di posti disponibili per il pubblico. Non è quindi possibile leggere il dato degli abbonamenti semplicemente come una misura della domanda della tifoseria viola, perché esiste un evidente limite strutturale che condiziona la capacità dello stadio.

IL CONFRONTO - Nel complesso, dunque, la Fiorentina resta una delle squadre relativamente meno costose da seguire tra quelle prese in esame. Con meno di 800 euro si può coprire il pacchetto composto da televisione, abbonamento e maglia, mentre per Juventus, Como e Inter si superano abbondantemente i mille euro. E mentre i numeri economici raccontano quanto possa essere costoso il calcio moderno, quelli dello stadio raccontano anche una parte della passione delle singole piazze. Per Firenze, però, bisognerà aspettare la fine dei lavori per avere un quadro realmente comparabile della capacità del pubblico viola.