Promozione in Serie A, le favorite secondo i Bookmakers

In questo articolo analizziamo insieme le favorite per la promozione in Serie A secondo i migliori bookmakers

La Serie B partirà venerdi 22 Agosto con l'anticipo Pescara-Cesena. In questo articolo vediamo di analizzare le squadre più attrezzate per la promozione in Serie A, ovvero le favorite secondo i bookmakers.

Come possiamo vedere dell'importanza delle squadre che scenderanno in campo, questa Serie B avrà modo di farci vedere delle piazze molto importanti contendersi un campionato che sarà sicuramente molto combattuto ed equilibrato.

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Se il Palermo su tutte sembra non aver badato a spese, con Pippo Inzaghi specialista nelle promozioni e tantissimi innesti di qualità, ci sono anche altre squadre che secondo i bookmakers sono favorite per salire in Serie A.

Vi ricordiamo che da regolamento ci saranno 2 promozioni dirette, mentre la terza promozione in Serie A sarà decisa ai playoffs, a meno che il vantaggio tra la terza e la quarta sia di almeno 14 punti.

La scorsa stagione abbiamo visto salire in B squadre e piazze importanti come Avellino, Pescara e Padova, mentre altre sono scese dalla A, come Monza Venezia ed Empoli.

Al campionato cadetto parteciperà inoltre la Sampdoria, che dopo la complicata e quasi miracolosa salvezza della scorsa stagione, cercherà di combattere per riacquistare la Serie A.

Secondo i migliori siti scommesse online, la favorita numero uno per la salita in Serie A é come anticipato il Palermo di Pippo Inzaghi. Troviamo poi in ordine di quote il Venezia, l'Empoli, lo Spezia e il Monza. A chiudere questa speciale classifica ecco la Sampdoria, con un Marassi che meriterebbe sicuramente un palcoscenico degno di tale stadio e tifosi.

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