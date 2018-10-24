Proc. Vlahovic: "E' innamorato di Firenze ed è felice dello spazio concesso"

Il procuratore dell’attaccante serbo Vlahovic, Darko Ristic, è stato intervistato da La Nazione: “Dusan è un talento straordinario: non dimenticatevi che è giovane, che ha appena 18 anni. È felice di...

Il procuratore dell’attaccante serbo Vlahovic, Darko Ristic, è stato intervistato da La Nazione: “Dusan è un talento straordinario: non dimenticatevi che è giovane, che ha appena 18 anni. È felice di stare alla Fiorentina e dello spazio che fino ad ora gli è stato concesso. Vlahovic non sente pressione su di sé e aspetta il suo momento. Sa bene che la Serie A è uno dei campionati migliori al mondo e che ogni giorno può solo imparare dai suoi compagni, a cominciare da Simeone, un attaccante fenomenale, e da mister Pioli, l’allenatore più importante che abbia mai avuto. Milenkovic è stato fondamentale per lui nell’imparare l’italiano e tutt’ora lo sta aiutando molto a conoscere Firenze, una città della quale Dusan è innamorato”.