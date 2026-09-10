Probabile formazione: Vanoli punta sui suoi "fedeli, in difesa dovrebbero rivedersi Pongracic e Ranieri

Il tecnico viola potrebbe scegliere i giocatori che conosce meglio

Paolo Vanoli è approdato al Viola Park con un atteggiamento determinato ma sereno, trovando subito un'ottima accoglienza da parte della squadra. Per ritrovare compattezza dopo un avvio di campionato critico – segnato da nove reti incassate in appena tre gare – l'allenatore ha deciso di ripartire dalle sue certezze e dai profili di maggiore affidabilità.

La priorità assoluta è blindare la retroguardia: insieme all'inamovibile Dodo, i favoriti per completare il reparto difensivo sono Pongracic e Ranieri, già colonne portanti della scorsa stagione.

A centrocampo la struttura prende forma intorno a Fagioli e Ndour, ormai sicuri di una maglia da titolare, mentre resta aperto un ballottaggio per l'ultimo posto disponibile tra Brescianini e Atta.