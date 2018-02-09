Probabile formazione: Pezzella a destra, Milenkovic al centro. All'attacco è ballottaggio a due...

Come scenderà in campo la Fiorentina contro la Juventus?Pioli non avrà a disposizione Laurini, infortunato. I quotidiani sono d'accordo sul probabile schieramento della formazione gigliata. Al posto d...

Come scenderà in campo la Fiorentina contro la Juventus?

Pioli non avrà a disposizione Laurini, infortunato. I quotidiani sono d'accordo sul probabile schieramento della formazione gigliata. Al posto del francese nel solito 4-3-3 non dovrebbe giocare Bruno Gaspar, ma Pezzella che verrebbe così spostato dal centro alla fascia difensiva di destra. In mezzo Astori e Milenkovic, con quest’ultimo che sembra aver superato Vitor Hugo nelle gerarchie, e Biraghi a sinistra. In porta ovviamente Sportiello. La mediana sarà formata, come da tradizione, da Benassi, Badelj e Veretout. In attacco agiranno Chiesa, Simeone e Gil Dias. Nel ballottaggio con Thereau, il portoghese è in vantaggio.