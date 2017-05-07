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Primo tempo: Fiorentina solo per 10', ma bastano per il vantaggio. La cronaca...

Nel primo tempo le due squadre scendono in campo con le seguenti formazioni:Fiorentina: Tatarusanu, Sanchez, Gonzalo, Tomovic, Vecino, Badelj, Borja Valero, Cristoforo, Olivera, Chiesa, Kalinic.Sassuo...

A cura di Tommaso Fragassi Tommaso Fragassi
07 maggio 2017 15:39
Primo tempo: Fiorentina solo per 10', ma bastano per il vantaggio. La cronaca... -
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Nel primo tempo le due squadre scendono in campo con le seguenti formazioni:

Fiorentina: Tatarusanu, Sanchez, Gonzalo, Tomovic, Vecino, Badelj, Borja Valero, Cristoforo, Olivera, Chiesa, Kalinic.

Sassuolo: Consigli, Matri, Sensi, Peluso, Acerbi, Aquilani, Berardi, Cannavaro (cap.), Duncan, Ragusa, Adjapong.

Per 30' i viola non girano: reparti troppo distanti, giocatori fermi e redini del gioco regalate al Sassuolo che, fortunatamente, non ne approfitta. Dopo il rigore fallito clamorosamente da Kalinic, la Fiorentina si sveglia e al 36' Borja Valero inventa un fantastico assist che Chiesa trasforma con freddezza. Le squadre vanno a riposo con i viola in vantaggio per 0-1. Attendiamo qualche minuto, dopodiché la ripresa potrà cominciare.

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