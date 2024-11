Prima gara da titolare in Under 21 per Kayode, Mike vede positivo, lo sognava da tempo

Non passerà probabilmente agli annali come la partita più bella disputata in maglia azzurra, eppure quella chance dal 1′ di venerdì con la Francia in Under-21 Michael Kayode la sognava da tempo. Ovvero da quando, dopo aver vinto da protagonista l’Europeo con la 19, il terzino aveva ricevuto la prima chiamata dal ct Nunziata poco più di un anno fa, riuscendo a mettere però insieme 9′ in tre apparizioni.

Adesso per il difensore di Borgomanero – blindato in estate dalla Fiorentina nonostante le richieste dei club inglesi – l’obiettivo è quello di tornare a ritagliarsi più spazio possibile con la Fiorentina, visto che il bottino racimolato fin qua (otto presenze per un totale di 345′) ha rappresentato un passo indietro rispetto alla scorsa stagione, quando – al netto del ko di Dodo – il 2004 dopo lo stesso numero di gare aveva messo insieme 661′, con in mezzo anche un problema alla caviglia.

Ma Mike, da sempre tra i più sorridenti della truppa viola, non ha mai scelto di far polemica: «Non sono assolutamente deluso della mia annata alla Fiorentina» ha raccontato giorni fa: «Mister Palladino mi tiene in considerazione e quando c’è spazio, come in coppa, mi fa giocare. Certo, poi ci sono cose che devo fare meglio». E a riprova del fatto che il rapporto col compagno di reparto Dodo è tra i più genuini, Kayode ha trovato anche il tempo per fare i complimenti al brasiliano per la chiamata in Nazionale: «È stata anche per me una gioia immensa: se lo meritava perché potrà fare grandi cose». Lo riporta La Nazione.