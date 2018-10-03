Prandelli: "Pioli cambierà modulo, Firenze è magica, quello che accade al minuto 13 è emozionante"

Cesare Prandelli a parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla stagione viola e non solo:“Ho deciso di non andare a vivere all’estero, sto in Italia e senza ansia aspetto di ripartire da qui. La...

Cesare Prandelli a parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla stagione viola e non solo:

“Ho deciso di non andare a vivere all’estero, sto in Italia e senza ansia aspetto di ripartire da qui. La Fiorentina mpiace molto, è una squadra giovane che può crescere ancora tanto. Pioli è bravo, cercherà di valorizzare tutta la rosa che a disposizione, sono convinto che in futuro cambierà qualcosa a livello tattico e cosi cambierà l’assetto. Firenze ha criticato anche me quando ero secondo quindi.. (sorride ndr) deve stare sempre sul pezzo e farsi stimolare dalle critiche dei fiorentini. Comunque l’aspetto più importante è che sono tornati tanti tifosi al Franchi. Dal dramma di Davide Astori si è creato uno spirito forte, ogni 13 minuti quello che accade durante le partite è toccante"