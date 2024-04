Pradè: “Stasera sono altri punti persi, preso il solito gol per una nostra distrazione”

Il direttore sportivo della fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina a fine gara:

“Di fatto stasera sono altri punti persi, preso il solito gol su nostra distrazione poi abbiamo recuperato con merito e cercato di vincere, ma quando trovi squadre preparate fisicamente come il Genoa diventa difficile. L’arbitro era esordiente, ma gli arbitri giovani vanno aiutati, il rigore c’era. Adesso abbiamo due giorni per preparare la gara fondamentale di giovedì. La squadra è un pò stanca ma è una partita da acqua alla gola e dobbiamo sin da subito cercare di superare il momento difficile. Il mio “nuovo” ruolo? Le responsabilità mie non cambiano, cercherò di far il meglio per Joe, per il presidente Commisso e per tutti i tifosi. Ho una dote, non mollo mai nulla e ce la metterò ancora di più per fare bene”

Ikone: “Sul gol Jack mi ha messo una palla meravigliosa, fatto di tutto per vincere”