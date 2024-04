Bucchioni: “Obiettivo vincere un trofeo alla faccia di chi in questi tre anni ha remato contro”

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare la gara del Franchi contro il Genoa:

“Siamo alla fine di un ciclo triennale positivo, l’obiettivo è di provare a vincere un trofeo, il campionato è andato perché non ci sono sufficienti energie fisiche e mentali per competere su tutti i fronti. La Fiorentina come ha detto il Presidente Commisso sta studiando da grande ma il divario con le migliori è ancora grande. Il turnover necessario di stasera ne è una dimostrazione, inoltre mancano lucidità e cattiveria sotto porta. La squadra, lo ribadisco, va aiutata per raccogliere qualcosa di bello e meritato alla faccia di chi in questi 3 anni ha remato contro. Serve energia da fuori perché all’interno manca un pò di brillantezza. Nico non ha fatto nulla anche stasera ed è un grosso problema. Siamo attaccati alle coppe dove possiamo ritrovare la vera Fiorentina”

Pradè: “Stasera sono altri punti persi, preso il solito gol per una nostra distrazione”