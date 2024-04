Ikone: “Sul gol Jack mi ha messo una palla meravigliosa, fatto di tutto per vincere”

L’esterno francese della Fiorentina Jonathan Ikone oggi autore di una rete e di una buona prestazione ha commentato la gara con il Genoa in mixed zone:

“Stasera fatto di tutto per vincere ma non ci siamo riusciti, adesso testa alle ultime partite dobbiamo fare di più per arrivare alla vittoria. Sul gol Bonaventura mi ha messo una palla meravigliosa e io ho fatto di tutto per segnare. Abbiamo ancora tante partite da giocare, dobbiamo riposare per andare più forte e vincere”

