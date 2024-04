Italiano: “Non mi piace il decimo posto. Tolto Belotti e altri perchè servono freschi giovedi”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio 1-1 contro il Genoa, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Oggi potevamo vincere perchè lo richiede la classifica, questa classifica va migliorata, aggiustata, vogliamo risalire in classifica. Secondo me il primo anno questa partita l’avremmo persa, qualcosina è cambiata, potevamo vincere anche se non abbiamo giocato in maniera pulita. Tra stanchezza e impegni non siamo contenti, potevamo fare di più, sono contento che lo abbia detto Kayode che poteva fare di più, è vero, ha grande maturità. Dobbiamo essere più concreti li davanti per le partite che affrontiamo, dobbiamo prenderci qualche responsabilità in più, ce la giochiamo nella giocata del singolo.

Segna Ikonè che colpisce di testa per la prima volta, segna in quel modo, palla che va messa anche sulla testa e non sempre sui piedi, ci prendiamo la reazione in funzione di giovedi, è una partita fondamentale per il nostro cammino e il nostro futuro. Dobbiamo scardinare la difesa chiusa, anche nei primi minuti Belotti poteva segnare, non possiamo giocare sempre palla a terra, palla sui piedi perchè ci triplicano. Giovedi non dobbiamo rischiare le ripartenze, dobbiamo fare alcune cose fatte oggi

Stiamo bene fisicamente, dobbiamo migliorare nella velocità della trasmissione della palla, oggi abbiamo fatto i calcoli, la fatica è arrivata dal 60esimo in poi, non poteva accadere che qualcuno fosse stanco per giovedi. Abbiamo bisogno della spinta della gente, mi ha fatto piacere lo striscione allo stadio, se i ragazzi cominciano a sentire la spinta da dietro possiamo fare grandi cose

Non sono contento che dal quarto siamo scesi al decimo posto, non mi piace, Kayo per esempio all’andata aveva fatto una partita straordinaria, oggi meno, lui sta facendo cose straordinarie ad alto livello, ha prospettive molto importanti, l’unico aspetto negativo che abbiamo terminato l’andata quarti e adesso siamo decimi. Oggi potevamo perdere, non abbiamo più rischiato, vedo più maturità, speriamo possa tornarci utile in questo finale di stagione. Bonaventura è cresciuto in maniera incredibile, si può maturare anche a 34 anni, ora può giocare in tutti i ruoli.

Uno degli aspetti più difficili di questo mestiere, abbiamo avuto il merito di giocare sempre partite importanti, tanti giocatori sono molto autocritici, sanno analizzare le proprie prestazioni, sono ragazzi maturi. Adesso la partita dell’anno è quella contro il Viktoria Plzen, in queste partite tutti sono utili, tutti concentrati, in queste partite ci sarà bisogno di tutti, se chi entra non fa bene giochiamo in 8. Belotti è uscito perchè deve farci vincere la partita, gliel’ho detto nello spogliatoio che è uscito al 60esimo perchè deve stare bene giovedi, non gioca da tanto. Lui deve farci vincere, segnare e far esultare la Fiesole”

