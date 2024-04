Kayode: “Amareggiati per il risultato, ora testa alla Conference, dobbiamo vincere”

“Siamo amareggiati. La squadra ha fatto una buona partita, ma non è stato sufficiente. Personalmente sono critico, non sono soddisfatto della mia prestazione. Penso partita per partita, non sto a guardare a quello che è stato. Il contatto con Retegui? Correvamo verso la palla, poi ho cercato il contatto fisico, lui mi ha rigirato e siamo caduti. Il nostro pensiero va a Giovedì sera, una gara importantissima, dobbiamo vincere”

Ranieri si becca il giallo ingiustamente e si sfoga per l’arbitraggio: “Fate le cose al contrario”