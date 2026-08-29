Pradè: "Serata negativa purtroppo, siamo stati anche sfortunati. Bisogna restare positivi"

Le parole di Pradè dopo la sconfitta della Fiorentina

Presente al Franchi per le celebrazioni del Centenario, l'ex direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha assistito alla pesante sconfitta dei viola contro il Frosinone e, al termine della gara, ha rilasciato un breve commento ai microfoni di Radio Bruno.

“Serata purtroppo negativa, siamo stati anche sfortunati perché abbiamo colpito due pali. Poi dopo cala l'entusiasmo, però bisogna essere propositivi e positivi”.

Poche parole, ma che fotografano una serata difficile per la Fiorentina, uscita dal Franchi con un altro pesante ko dopo il 4-0 contro la Roma.