Piatek continua a segnare a valanga. Record di Bati a rischio?

Se il Genoa si ritrova lassù in classifica, molto lo deve al suo bomber Krzysztof Piatek, autentica rivelazione del campionato. L'attaccante polacco è riuscito a siglare ben 8 reti nelle prime 6 gare,...

Se il Genoa si ritrova lassù in classifica, molto lo deve al suo bomber Krzysztof Piatek, autentica rivelazione del campionato. L'attaccante polacco è riuscito a siglare ben 8 reti nelle prime 6 gare, mettendo a segno gli ultimi due (intervallati da soli tre minuti l'uno con l'altro) ieri nel match a Frosinone. È stato il primo straniero a segnare così tanto nell'avvio di campionato e ora il gigante polacco mette nel mirino un ulteriore primato del campionato attualmemte posseduto da un certo Gabriel Batistuta. Il Re Leone è stato infatti l'unico a segnare nelle prime 11 giornate consecutivamente nella stagione 1994/1995 e Piatek proverà a imitarlo a suon di gol. A riportarlo è quest'oggi sportmediaset.it.

Edoardo Merlini