Percassi attacca: “Ci hanno annullato un gol regolare. Non è la prima volta che ci capita con la Lazio”

Percassi ieri ha attaccato gli arbitri e la Lazio dopo la semifinale persa ai rigori contro la squadra di Lotito con cui aveva perso la finale nel 2019

Luca Percassi non ci sta. L'amministratore delegato dell'Atalanta alza la voce dopo il ko ai rigori contro la Lazio in semifinale di Coppa Italia: "C'è un evidente errore sul gol annullato a Ederson - ha detto ai microfoni di Mediaset -, ed è un vero peccato perché abbiamo buttato via una qualificazione che avremmo meritato". Il riferimento è all'episodio avvenuto al 62', quando il Var ha richiamato l'arbitro Colombo per il pallone sfilato da Krstovic dalle mani di Motta. Una decisione che ha fatto infuriare la Dea, prima in campo e poi ai davanti alle telecamere. "Abbiamo una ferita aperta dalla finale del 2019 - prosegue Percassi -, non è la prima volta che ci capita. Oggi siamo stati penalizzati in modo incredibile. Non è giustificabile con gli strumenti a disposizione

La rabbia del dirigente nerazzurro non si placa: "Al di là del fallo fischiato a Krstovic, nella stessa azione c'è prima un tocco di mani di Gila da rigore, vista la posizione totalmente scomposta. Le immagini sono chiarissime: non si possono giustificare certi errori". A domanda su come l'arbitro abbia giustificato le decisione, Percassi risponde così: "Non ho avuto modo di parlare con loro: del resto, sarebbe difficile giustificare due errori così eclatanti nella stessa azione". Lo scrive la Gazzetta dello Sport