Pellissier: "Mastantuono ha qualità da grande giocatore. A Firenze serviva un profilo come lui"

L'ex bandiera del Chievo ha analizzato le caratteristiche dell'argentino, arrivato a Firenze nell'ultima sessione di mercato estiva

L'ex attaccante e bandiera del Chievo, Sergio Pellissier, è intervenuto a Radio FirenzeViola, dove ha parlato di Franco Mastantuono, colpo importante dell'ultima sessione di mercato della Fiorentina. Queste le sue parole:



"Ha delle qualità e delle giocate veramente da grande giocatore. Ho visto proprio la sua prima partita in Italia e ha dimostrato di avere qualità straordinarie. Nico Paz, Mastantuono... sono giocatori che possono inventare qualcosa, il calcio italiano sta diventando sempre più fisico e ci sono meno individualità di questo tipo. Penso quindi che Mastantuono sia un ottimo giocatore e che a Firenze ci sia bisogno di qualcuno che possa trainare la squadra. Potrebbe diventare un giocatore importante".



In merito alla posizione in cui gioca ha aggiunto: "Sì, mi piace. Sia lui sia Nico Paz sono giocatori che devono avere la possibilità di inventare, di avere spazi e di partire anche da lontano. Più li fai giocare lontano dal gioco e più possono rendere. Credo che quello sia il ruolo giusto per Mastantuono, anche perché con quel piede, quando rientra, è sempre pericoloso".