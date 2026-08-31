Pedullà duro su Paratici: “Kean via, Zirkzee sfuma. Fiorentina sconfitta su tutti i fronti”

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulle ultime operazioni in entrata e in uscita per l’attacco della Fiorentina

Nel canonico appuntamento di mercato sul suo canale YouTube, il giornalista Alfredo Pedullà non ha risparmiato critiche a Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, soffermandosi sulla gestione della cessione di Moise Kean al Como, sulla trattativa per Joshua Zirkzee e sull’acquisto di Beto. Pedullà ha analizzato le ultime mosse del club viola, evidenziando le criticità emerse nella gestione del reparto offensivo. Queste sono state le sue parole:

"Chi esce sconfitta dalla trattativa Como-Kean è la Fiorentina. Ma per tanti motivi.

Intanto perché si è fatta portare a spasso fino al 31 di agosto, oggi. Poi perché ha tenuto in mano il cerino: vi parlavo ieri nell'ultimo video dell'effetto cerino. Attenzione, l'effetto cerino può far male, qualcuno resta col cerino. È rimasta la Fiorentina perché Zirkzee si è portato a spasso la Fiorentina, evidentemente perché aspetta altro. E la Fiorentina ha virato su Beto, che era il piano B, ma con tutto il rispetto per Beto, discreto attaccante, serviva qualcosa di diverso e stride a questa storia con le parole di Pradè, che aveva detto, se non sbaglio nelle ore di minuti di immediata vigilia di Roma-Fiorentina, aveva detto cosa? Per dar via Kean dobbiamo prenderne uno come Kean, se non più forte.

Dite voi, magari per Beto ci mancherebbe, è più forte di Kean, chapeau, tanto di cappello, ognuno ha le proprie idee, fa le proprie considerazioni, però passare da Kean a Zirkzee a Beto è un attimo. Perché Zirkzee ha fatto tutto questo? Per il cerino, l'effetto cerino che vi ho raccontato ieri, perché la Fiorentina non poteva andare oltre, non poteva aspettare oltre la serata di ieri, la nottata, perché non poteva trattenere Kean. Cioè, l'ipotesi che qualcuno mi ha chiesto: "Ma alla fine clamorosamente resta Kean?" No, rapporto logoro, finito, non potevano andare avanti.

Hanno capito che Zirkzee stava giocando a tamburello e ha chiuso tanto per prenderne uno, ma non esce bene la Fiorentina, con tutti i messaggi mandati durante l'estate: no perché Kean non si tocca, no perché va via alle nostre condizioni, no perché devo prenderne un altro più forte, almeno forte quanto lui".