Pedullà applaude: "Complimenti a chi ha creduto in Kean. Gli farebbe bene rimanere un altro anno alla Fiorentina"
Direttamente dal suo canale YouTube, l'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha così parlato di Moise Kean dopo la rete decisiva nella vittoria della Fiorentina contro l'Atalanta: "Kean è un feno...
Direttamente dal suo canale YouTube, l'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha così parlato di Moise Kean dopo la rete decisiva nella vittoria della Fiorentina contro l'Atalanta: "Kean è un fenomeno, ma alla Juventus è costato una cifra esorbitante. Hanno fatto di tutto e di più, con un ingaggio importante. Lo portarono all'Atletico Madrid ma le visite non andarono bene. Lui disse che a maggio dell'anno dopo sarebbe andato altrove senza volere ostacoli. Che poi Kean non valga quanto è stato pagato è chiaro. La clausola da 52 milioni lo dimostra. Lui doveva andare via dalla Juventus a gennaio 2024 e quando non si è concretizzato il passaggio in Spagna ci è rimasto malissimo. Adesso è diventato un attaccante maturo, cattivo, non solo per i gol. Spero per lui che rimanga un altro anno a Firenze. Gli farebbe bene. Complimenti a chi lo sta schierando, a chi ci ha creduto e a lui. Comunque vada sarà un successo, anche se qualcuno si presentasse per pagare la clausola, perché per la Fiorentina sarebbe una plusvalenza clamorosa"