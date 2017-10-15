PAGELLE VIOLA: THEREAU E CHIESA I MIGLIORI. ASTORI E PEZZELLA...

Sportiello 6- Subisce un gol sul quale non può fare molto e non ha altre occasioni per mettersi in mostra.Laurini 6 Contiene e sbaglia poco. Preciso quanto basta per limitare Jankto.Astori 5.5 Nel sec...

A cura di Tommaso Fragassi 15 ottobre 2017 14:13

Condividi