PAGELLE VIOLA: FURIA GERSON, BENASSI A TUTTO CAMPO, CHE GOL MILENKOVIC!
Lafont 6 Meglio tra i pali, deve lavorare di più sulle uscite.Milenkovic 7 Un eurogol fortunato, ma comunque cercato. In difesa non sbaglia.Hugo 6.5 Ottimo sui palloni alti, determinante la sua sponda...
Lafont 6 Meglio tra i pali, deve lavorare di più sulle uscite.
Milenkovic 7 Un eurogol fortunato, ma comunque cercato. In difesa non sbaglia.
Hugo 6.5 Ottimo sui palloni alti, determinante la sua sponda per il secondo gol.
Pezzella 6.5 Gestisce la retroguardia con poche sbavature.
Biraghi 7 Quando si spinge in avanti, la difesa del Chievo soffre. Assist-man.
Edimilson 6- Qualche pallone sbagliato di troppo in fase di impostazione. Niente di grave comunque. (Dal 56' Noorgard 6 Un po' meglio rispetto a Edimilson in cabina di regia).
Benassi 8 A centrocampo è un punto d'appoggio costante e anche all'attacco sa fare molto male. Grande doppietta per lui.
Gerson 8 Segna, dribbla, serve spunti eccellenti. Tante qualità che fanno ben sperare per questa stagione. (Dal 75' Dabo s.v.)
Eysseric 6- Si vede poco, nonostante la mole di gioco creata in avanti dalla Fiorentina.
Chiesa 7 Il suo gol corona una prestazione di intelligenza e sacrificio per la squadra. (Dal 74' Pjaca 6 Non sfigura)
Simeone 7 Davanti alla porta fatica un po', ma alla fine segna. Grazie a lui tutto l'attacco gira meglio. Oggi serve anche un assist oltre al gol finale
Pioli 7.5 Mette in campo la migliore Fiorentina possibile e, inizialmente con un po' di fortuna e successivamente grazie al buon gioco, vince una partita tutt'altro che scontata.
Tommaso Fragassi