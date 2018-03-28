PAGELLE PRIMAVERA VIOLA: ADDIO TROFEO. BENE SOTTIL, MALE DIAKHATÈ...
Ghidotti 5 Due miracoli che salvano letteralmente il risultato. Poi una papera che rovina tutto.Mosti 6 Finchè rimane in campo, i viola non subiscono gol. (Dal 63' Ferrarini 5.5 Non entra in partita)....
Ghidotti 5 Due miracoli che salvano letteralmente il risultato. Poi una papera che rovina tutto.
Mosti 6 Finchè rimane in campo, i viola non subiscono gol. (Dal 63' Ferrarini 5.5 Non entra in partita).
Ceccacci 6 L'Inter lo fa faticare non poco, ma tutto sommato la sua prova è sufficiente. (Dal 91' Gorgos s.v.)
Pinto 5.5 Dopo un primo tempo tutt'altro che convincente, si fa notare con alcuni interventi in difesa. Durante i supplementari si fa espellere.
Ranieri 6 Non sempre riesce ad arginare le discese avversarie. Nel complesso, però, è sufficiente.
Valencic 5 Nel finale commette l'errore decisivo per il pareggio interista. Male.
Lakti 5.5 Centrocampista polivalente, oggi non riesce a esprimersi al meglio in entrambe le fasi. (Dal 91' Visentin s.v.)
Diakhate 5 Non brilla. E nel secondo tempo rischia pure di causare un calcio di rigore per fallo di mano.
Maganjic 6.5 In crescendo, fantastico l'assist in avvio di ripresa per Sottil. (Dal 78' Hristov 5.5 Niente di eccezionale)
Sottil 7 Segna, corre, dribbla. È una vera spina nel fianco per la difesa interista. (Dall'88' Longo 5.5)
Gori 5.5 Non gli arrivano molti palloni, tuttavia oggi neanche la sua mira regala soddisfazioni
Bigica 5 Prepara bene la partita, chiudendo 0-0 il primo tempo e sbloccando il risultato nella ripresa. Sbaglia tutti i cambi nel finale di gara e ne paga le conseguenze.
Tommaso Fragassi