Orsato fischia il rigore e la Curva canta "Insensibile", prendendo in giro Buffon.

Fischia il rigore Orsato, (molto dubbio) e la Fiesole, invece di protestare, decide di cantare "Oh insensibile", un chiaro riferimento alle parole di Buffon nel post gara di Juventus-Real Madrid. Il p...

Fischia il rigore Orsato, (molto dubbio) e la Fiesole, invece di protestare, decide di cantare "Oh insensibile", un chiaro riferimento alle parole di Buffon nel post gara di Juventus-Real Madrid. Il portiere bianconero, infatti, ha definito l'arbitro "Insensibile" per aver concesso un rigore (giusto) all'ultimo minuto che, di fatto, ha causato l'eliminazione della Juventus dalla Champions. Ennesima goliardata della Fiesole, che non è nuova a cose del genere, e che riesce sempre a strappare un sorriso con classe. Il Var comunque ha annullato il rigore, in quanto inesistente.

Tommaso Fragassi