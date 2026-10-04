Nzola: "Finalmente ho l'opportunità di far vedere quanto valgo, il Cagliari mi ha voluto tanto"

L'ex attaccante viola ha parlato dopo il gol in amichevole

Successo ai calci di rigore per il Cagliari contro il Rayo Vallecano nel match amichevole valido per il Trofeo de Vallecas: tra i marcatori spunta anche un ex calciatore della Fiorentina, che punta a rilanciarsi nell'esperienza in terra sarda.

Il ritorno al gol

I novanta minuti regolamentari si sono chiusi sull'1-1: al vantaggio iberico firmato da Álvaro García ha risposto la rete di M'Bala Nzola. Il centravanti angolano ha incassato l'apprezzamento del suo tecnico Pisacane (“Mi riempie di gioia vederlo ritrovare la via della rete in un test così probante”) e punta ad ritagliarsi un ruolo sempre più centrale nello scacchiere rossoblù. Al termine del match, lo stesso attaccante ha condiviso con soddisfazione le proprie sensazioni sugli ultimi mesi.

Le dichiarazioni di Nzola

“Provo una grande gioia per essere tornato a segnare quest'oggi, specialmente dopo un lungo periodo lontano dai campi. Contribuire al risultato del gruppo è fondamentale; sul piano personale mi sento in buone condizioni e la pausa è servita per intensificare il lavoro fisico e ritrovare il prima possibile la forma migliore. Sono grato all'allenatore e allo staff tecnico per la stima che mi dimostrano e per la gestione del mio rientro. Sono davvero felice della scelta fatta a fine estate: volevo fortemente Cagliari per arricchire il mio percorso in Italia con un'esperienza importante sotto ogni punto di vista. Il mio unico obiettivo è disputare un'annata di altissimo livello con questa maglia: è stato questo desiderio a spingermi ad accettare la proposta della società”.