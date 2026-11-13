Njie: "Un orgoglio il paragone con Leao, ma voglio essere me stesso. Kulusevski è il mio modello"

Il talento viola si racconta alla stampa svedese

La prima convocazione nella Nazionale maggiore svedese rappresenta una tappa speciale nel percorso di Alieu Njie. L'attaccante della Fiorentina ha raccontato a Fotbollskanalen le emozioni vissute in questa nuova esperienza: "È stato fantastico, un sogno. Mi sono sentito davvero il benvenuto e i ragazzi hanno fatto in modo che mi sentissi a mio agio".



La convocazione è arrivata in un momento particolare. Njie ha raccontato di non essersi accorto inizialmente della telefonata del commissario tecnico Graham Potter: "Mi aveva chiamato, ma non avevo visto la chiamata. Ero al telefono con i miei amici e stavo guardando la diretta di Fotbollskanalen. È così che l'ho scoperto. Successivamente mi ha richiamato e abbiamo parlato".



Tra i giocatori che lo hanno colpito maggiormente durante gli allenamenti c'è Alexander Isak. L'attaccante svedese, protagonista ai massimi livelli del calcio europeo, ha attirato la sua attenzione per la naturalezza con cui riesce a gestire anche le situazioni più complicate: "Quando gioca è completamente tranquillo e padrone della situazione. Fa cose difficili, ma le rende semplici. È stato soprattutto lui a colpirmi".



Uno dei passaggi più interessanti dell'intervista riguarda Dejan Kulusevski. Njie non ha nascosto la propria ammirazione nei confronti del connazionale, individuandolo come un riferimento dal quale poter apprendere molto. "Mi è sempre piaciuto Dejan. Ha praticamente seguito un percorso simile al mio: è andato in Italia e ha giocato nella Juventus, quindi ha vissuto nella stessa città in cui ho vissuto io. È soprattutto da lui che cercherò di imparare durante questa esperienza. Guardo come si muove e come gioca".



Nel corso dell'intervista Njie ha voluto ricordare anche il Forssa BK, società che ha avuto un ruolo importante nella sua crescita. "Questo risultato è anche merito vostro. È il Forssa che mi ha aiutato a raggiungere questi traguardi. Un enorme grazie per tutto quello che ha fatto finora per me". ha dichiarato. Per la partita della Nazionale ha inoltre distribuito almeno trenta biglietti ad amici e familiari, coinvolgendo una parte importante della sua città, Borlänge.



Infine, spazio al paragone con Rafael Leão, accostamento che in Italia viene spesso fatto per caratteristiche fisiche e modo di muoversi con il pallone. Njie ha accolto il confronto con entusiasmo, senza però voler rinunciare alla propria identità: “In Italia dicono che ho lo stesso stile di gioco di Rafael Leao. Per la mia altezza e per come mi muovo con la palla. Penso solo che sia divertente”.

"Dovrei esserne orgoglioso. Perché ha fatto bene in Italia e ha vinto lo Scudetto. Ma poi voglio essere sempre me stesso, un giocatore a modo mio".