Njie: "I miei compagni mi spingono a far bene. Voglio lavorare per portare punti alla Fiorentina"

L'attaccante viola dopo il successo per 2-4 contro il Sassuolo

Tra i protagonisti della vittoria della Fiorentina sul Sassuolo c'è anche Njie, che nel post partita è intervenuto ai microfoni di DAZN raccontando le proprie sensazioni dopo il successo.

"Mi spingono ogni giorno per fare bene. Io voglio lavorare e fare bene, continuare a crescere per portare punti alla squadra. Grazie ai miei compagni.

L'attaccante ha poi svelato la curiosità legata alla sua esultanza, spiegando da dove ha preso l'ispirazione: "Ho visto un giocatore, non dico chi, su YouTube".