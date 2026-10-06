Niente all-in per Thiago Gabriel, Nazione: "30 milioni sono tanti, si studia una formula adeguata"

Immaginare che una situazione del genere possa prendere corpo senza colpo ferire nel corso di quello che si chiama mercato di riparazione appare piuttosto complicato

Tiago Gabriel e il mercato. Tiago Gabriel e la Fiorentina. Domandone a cui rispondere sarà più facile tra qualche tempo. Sicuramente quando gli affari d’inverno saranno più vicini (si comincia alla fine di dicembre). Fatto sta che da qualche giorno un futuro in viola del difensore del Lecce sembra essere una sorta di tormentone di mercato in netto anticipo rispetto ai tempi veri delle trattative. Dunque: la cosa certa è che Tiago è un giocatore forte, ha pretendenti importanti (l’ultima in senso cronologico era stato lo Sporting Lisbona, che si era ritirato dal tavolo con i pugliesi all’ultimo giorno degli affari d’estate) e ha un valore extralarge che si avvicina moltissimo ai 30 milioni di euro. Insomma, tutto può succedere ma immaginare che una situazione del genere possa prendere corpo senza colpo ferire nel corso di quello che si chiama mercato di riparazione appare piuttosto complicato.

Dunque, se davvero la Fiorentina ha voglia e punta a inserirsi sul difensore del Lecce è ipotizzabile che Paratici (insieme a Mendes che ha la procura di Tiago Gabriel) studi una formula adeguata, dove dei 30 milioni del prezzo del cartellino si possa pensare e magari arrivare in un secondo momento. Che poi l’eventuale trattativa con Tiago sia legata al futuro di Pongracic è una verità sacrosanta. Insomma, la Fiorentina prima dovrà trovare un accordo di peso per il via libera al croato, poi accenderà il semaforo verde all’affare con il Lecce.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione