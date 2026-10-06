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Ndour show! Nazione: "A Firenze avevano visto lontano. In estate unico considerato incedibile"

Ha sorriso pure Alieu Njie, a segno nel 2-0 della Svezia Under-21 sulla Macedonia del Nord. Due rientri col morale alto per Paolo Vanoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 ottobre 2026 10:13
Ndour show! Nazione: "A Firenze avevano visto lontano. In estate unico considerato incedibile" - Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Settanta metri per prendersi la scena, due gol per trascinare l’Italia all’Europeo. Cher Ndour ha firmato una notte da Oscar a Pescara e ha mandato un messaggio chiaro anche a Firenze: il talento sul quale costruire il futuro è già un valore aggiunto nel presente. Con il 10 sulle spalle e la fascia di capitano al braccio, il centrocampista viola è stato il protagonista assoluto del 6-2 dell’Under-21 sulla Polonia, successo che ha consegnato agli Azzurrini il pass diretto per la fase finale.

Una serata da custodire, impreziosita da una doppietta che ha messo insieme personalità e incoscienza calcistica. Il classe 2004 ha annunciato le sue intenzioni dopo appena due minuti, sfiorando il vantaggio in elevazione ma al 27’ ha preso di nuovo l’ascensore e ha fatto centro: cross di Liberali, colpo di testa e palla in rete.

Ma il capolavoro è arrivato al 54’, quando un angolo della Polonia è diventato il punto di partenza per una prodezza destinata a fare il giro del mondo: Ndour ha calciato da settanta metri, ha disegnato una parabola spettacolare e ha sorpreso Lubik. È stato il 3-0, il gol che ha fatto alzare in piedi l’Adriatico. Una meraviglia che ha riportato alla memoria la perla di Mascara contro il Palermo nel 2009 o quella di Recoba contro l’Empoli nel 1998. Ndour non segnava in azzurro da marzo, contro la Macedonia del Nord e per ritrovare una sua doppietta con l’Italia bisogna risalire addirittura al giugno 2024, contro Panama.

A Firenze avevano visto lontano: nel mercato delle grandi trasformazioni, l’ex Psg era l’unico considerato a ragion veduta incedibile. Adesso quelle certezze hanno anche la luce di una notte speciale: «Abbiamo fatto una grande prestazione: la dedica è tutta per il ct Baldini, che ha passato un periodo difficile. Gli vogliamo bene come un padre, è una grande persona» le parole di Ndour. Ha sorriso pure Alieu Njie, a segno nel 2-0 della Svezia Under-21 sulla Macedonia del Nord. Due rientri col morale alto per Paolo Vanoli, che da oggi ritroverà entrambi insieme a Fagioli. La Fiorentina intanto riprenderà stamattina gli allenamenti al Viola Park, esaurite le 48 ore di libertà dopo il test di sabato con la Primavera. Dopo Beto, anche Oulai e Dragusin sono già tornati in città (il rumeno in anticipo dopo l’espulsione contro la Polonia) mentre Pongracic è atteso mercoledì, con Mastantuono ultimo della lista dato in arrivo tra mercoledì notte e giovedì.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione

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