Nazione svela: "Njie si candida per una maglia da titolare contro il Torino"

L'esterno ha proseguito il lavoro in gruppo ieri

La Fiorentina corre verso il Torino, anche se il mercato ha fino all’ultimo inevitabilmente dettato tempi e presenze al Viola Park. La squadra di Grosso si è allenata anche ieri mattina in vista della sfida di sabato pomeriggio, con il tecnico intenzionato a cambiare diverse pedine dopo il pesante passo falso col Frosinone. Alla seduta non hanno preso parte Gudmundsson e Mandragora, tenuti ai margini del gruppo per questioni legate al mercato.

Lavoro a parte anche per gli ultimi arrivati Beto e Gnonto: non essendo stati ancora tesserati ufficialmente, i due nuovi acquisti si sono limitati a svolgere attività in palestra. Ha invece proseguito il lavoro con il gruppo Njie, che proprio contro la sua ex squadra si candida con forza a una maglia da titolare.

Le novità potrebbero riguardare anche la corsia destra, dove uno tra Joao Mario e Dodo dovrebbe tornare dal primo minuto al posto di Jimenez. Occhi puntati infine sull’attacco: una volta completate le formalità burocratiche, Beto entrerà subito in concorrenza con Pellegrino. Un ballottaggio che Grosso scioglierà solo nelle prossime sedute. Lo scrive La Nazione.