Nazione sull'ipotesi Thiago Gabriel: "Pista non facile, c'è concorrenza del Milan e 30 milioni sono tanti"

La Fiorentina si sarebbe interessata al portoghese Tiago Gabriel trovando tuttavia, oltre alla concorrenza dei rossoneri, una valutazione da parte del Lecce da quasi 30 milioni

A parole la sintonia tra il ds Paratici e l’allenatore Vanoli è tornata la stessa di qualche mese fa, quando dopo il loro arrivo la squadra viola era riuscita a rimettersi sulla strada della salvezza, nei fatti la prossima finestra di gennaio sarà però una tappa decisiva per il binomio alla guida della Fiorentina. Se agli strascichi sull’addio a Grosso sono seguiti alcuni retroscena legati al mancato di arrivo di qualche obiettivo, come avvenuto in passato quando per esempio soprattutto Italiano aveva chiesto (senza fortuna) l’aggiunta di qualche esterno di ruolo, nell’ottica del mercato invernale la società è già al lavoro per colmare le attuali lacune dell’organico. Non c’è perciò da stupirsi se accanto a una sosta così lunga sono tornate a proliferare voci e rumors, con vecchie piste tornare d’attualità e nuovi profili monitorati.

Stando a quanto raccontato dalle prime 5 giornate di campionato le priorità in casa viola sembrano essere principalmente due, una in difesa e una a centrocampo. Detto che per quanto riguarda la corsia sinistra dove l’adattamento di Viery resta la miglior alternativa alla titolarità di Valdepenas si attenderà il ritorno a tempo pieno di Parisi (previsto per gennaio) le attenzioni del club si sono fermate sul gruppo dei centrali a disposizione di Vanoli, tanto più alla luce delle difficoltà di Pongracic scivolato dietro a Ranieri nelle gerarchie di formazione.

Seguito senza troppa convinzione dal Milan nel corso del mercato estivo il croato non sta vivendo un gran momento, nemmeno in nazionale, ed è per questo che la Fiorentina si sarebbe interessata al portoghese Tiago Gabriel trovando tuttavia, oltre alla concorrenza degli stessi rossoneri, una valutazione da parte del Lecce da quasi 30 milioni che ha frenato gli iniziali entusiasmi.

Di certo, dopo che le richieste di Grosso relative a un centrocampista centrale non sono state soddisfatte, anche a gennaio la Fiorentina cercherà un rinforzo per la linea mediana, seppure con tutte le difficoltà del caso. Perché quel profilo alla Matic che il tecnico esonerato aveva richiesto non è stato ancora ben identificato, e perché anche su obiettivi già seguiti la strada pare in salita. È in particolare il caso del trentunenne danese Højbjerg, mediano del Marsiglia sul quale è forte anche l’interesse della Juventus, ma pure di quel Thorstvedt per il quale il Sassuolo non ha mai abbassato le pretese nonostante una scadenza di contratto ormai prossima.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione