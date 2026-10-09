Nazione sul rinnovo di Ranieri: "Resta uno dei fedelissimi di Vanoli, ha riconquistato leadership"

Ieri il club viola ha ufficializzato il rinnovo del contratto del difensore fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione. Un matrimonio destinato a proseguire

La fascia di capitano non ce l’ha più al braccio, ma Luca Ranieri resta uno dei punti fermi della Fiorentina. E lo sarà ancora a lungo. Ieri il club viola ha ufficializzato il rinnovo del contratto del difensore fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione. Un matrimonio destinato a proseguire, quello tra il classe ‘99 e la società che lo ha accolto quando aveva appena 13 anni. «Sono veramente felice e onorato di poter continuare con questa grandissima squadra, che ormai per me è diventata una famiglia. Continuerò a dare il massimo ogni giorno per ripagare la fiducia della società», ha raccontato Ranieri ai canali ufficiali viola. Una firma dal significato particolare: «Un valore enorme, perché so l’importanza di questa annata. Sono onorato della fiducia dell’allenatore, del direttore e del presidente».

Parole che raccontano il legame con Firenze, ma anche la centralità ritrovata nel progetto tecnico di Vanoli. Curiosamente proprio l’allenatore che, al suo ritorno, aveva deciso di affidare la fascia a De Gea. Una scelta che poteva sembrare una bocciatura e che invece ha forse alleggerito Ranieri da qualche responsabilità di troppo. Perché la fiducia del tecnico nei suoi confronti non è mai stata in discussione. Anzi, il difensore è diventato uno dei suoi fedelissimi, oltre che il compagno ideale di Dragusin.

A 27 anni Ranieri è uno dei senatori, pur avendo ancora ampi margini di crescita. Un leader silenzioso, più abituato a parlare con i fatti che con le parole. E il rinnovo rappresenta anche un riconoscimento alla sua continuità. «Il mister è tornato carichissimo, e non avevo dubbi. Siamo contenti di lavorare con lui e ci toglieremo molte soddisfazioni», ha aggiunto Ranieri, tornando poi sulle ultime settimane: «È stata una sosta anomala, così lunga, e abbiamo lavorato sia sotto l’aspetto fisico che mentale. Ci faremo trovare pronti».

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione