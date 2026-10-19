Nazione stronca Goncalves: "Perde palloni che costano carissimi. Si incaponisce a cercare soluzioni complesse"

La scelta di schierarlo titolare ha una sua logica perché nel giro di dieci minuti mette in porta prima Njie, poi Fagioli con una facilità disarmante

IL MIGLIORE: Marin Pongracic, 6.5

Nel giro di quattro minuti passa da una parte all’altra della pagina: da peggiore a migliore e il voto sarebbe stato ancora più alto. Facciamo chiarezza. Torna titolare dopo tanto tempo e almeno fino al raddoppio di Paz non demerita, ma si perde totalmente l’argentino a centro area. Si fa perdonare, firmando il tap in dell’1-2. Avrebbe segnato anche il 2-2, ma dopo un lungo ‘Var’, annullato per fuorigioco. Insomma, ritorno di fiamma.

IL PEGGIORE: Pedro Goncalves, 5

Schierato titolare a sorpresa e piazzato a dirigere il traffico, lì dove si formano i destini delle squadre. E la scelta ha una sua logica perché nel giro di dieci minuti mette in porta prima Njie, poi Fagioli con una facilità disarmante (risultati modesti). Con il passare dei minuti però perde incisività e alcuni palloni, uno in particolare, che costano carissimi. Poi si incaponisce a cercare soluzioni che restano incompiute. Dal 63’ Gnonto.