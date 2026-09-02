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Nazione rivela: "Ieri ultimo assalto a Thorstvedt, ma non è stato trovato l'incastro giusto"

Il primo obiettivo alla fine è uno dei pochi rimasti fuori dalla porta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 settembre 2026 09:25
Nazione rivela: "Ieri ultimo assalto a Thorstvedt, ma non è stato trovato l'incastro giusto" -
Rassegna Stampa
Thorstvedt
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Il primo obiettivo e, alla fine, uno dei pochi rimasti fuori dalla porta. Kristian Thorstvedt ha accompagnato tutta l’estate della Fiorentina, senza però riuscire a trasformarsi in un nuovo giocatore viola.

Il centrocampista del Sassuolo era stato indicato fin dall’inizio da Fabio Grosso, che lo considerava il profilo ideale per la propria mediana. Già a inizio luglio la Fiorentina aveva trovato un’intesa di massima col norvegese, salvo poi non riuscire a trovare quella con il Sassuolo. Il nome di Thorstvedt è tornato d’attualità proprio nelle ultime ore.

Anche ieri i contatti sono proseguiti e la cessione di Mandragora al Torino aveva liberato lo spazio per tentare l’ultimo assalto. Paratici e Goretti hanno provato a riaprire la partita fino al gong, ma senza trovare l’incastro giusto. Lo riporta La Nazione.

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