Nazione rivela: "Ieri ultimo assalto a Thorstvedt, ma non è stato trovato l'incastro giusto"

Il primo obiettivo alla fine è uno dei pochi rimasti fuori dalla porta

Il primo obiettivo e, alla fine, uno dei pochi rimasti fuori dalla porta. Kristian Thorstvedt ha accompagnato tutta l’estate della Fiorentina, senza però riuscire a trasformarsi in un nuovo giocatore viola.

Il centrocampista del Sassuolo era stato indicato fin dall’inizio da Fabio Grosso, che lo considerava il profilo ideale per la propria mediana. Già a inizio luglio la Fiorentina aveva trovato un’intesa di massima col norvegese, salvo poi non riuscire a trovare quella con il Sassuolo. Il nome di Thorstvedt è tornato d’attualità proprio nelle ultime ore.

Anche ieri i contatti sono proseguiti e la cessione di Mandragora al Torino aveva liberato lo spazio per tentare l’ultimo assalto. Paratici e Goretti hanno provato a riaprire la partita fino al gong, ma senza trovare l’incastro giusto. Lo riporta La Nazione.