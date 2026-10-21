Nazione: “Nel nuovo Franchi ristoranti e lounge in maratona. Arriva anche l'ascensore nella torre"

Il nuovo Franchi avrà molti spazi commerciali

La scommessa legata alla concessione sessantennale dello stadio Artemio Franchi punta a trasformare l'impianto di Firenze in un motore economico capace di generare ricavi anche nei giorni in cui la Fiorentina non scende in campo. La proposta presentata dalla società viola mette sul piatto 101 milioni di euro - di cui circa 54 per il completamento delle opere e 47 per allestimenti, spazi commerciali e servizi - e prevede una compartecipazione di Palazzo Vecchio agli extra ricavi non sportivi: se la gestione supererà le stime di guadagno, una quota degli incassi andrà direttamente al Comune. Questo quanto riferito da La Nazione.Cosa riguarda Il masterplan originario dello studio Arup assegna ruoli precisi ai diversi settori, collocando ristoranti e aree lounge in Curva Maratona, il Museo del Calcio e il Fiorentina Store in Ferrovia, ulteriori spazi hospitality sotto la Tribuna d'Onore e un auditorium per spettacoli ed eventi culturali dietro la Fiesole. A ciò si sommano i concerti estivi e l'ipotesi di un accordo sui naming rights, sebbene spetterà alla convenzione definitiva fare chiarezza sulle modalità di ripartizione di questi introiti extrasportivi con la città.Parallelamente agli aspetti economico-gestionali, proseguono senza sosta i lavori di restyling del cantiere, oggetto di un recente sopralluogo da parte della sindaca Sara Funaro, che segue ormai quotidianamente l'avanzamento dell'opera. Tra i prossimi interventi previsti figurano il montaggio del pennone sulla Torre di Maratona e la verniciatura impermeabile dei gradoni dello stesso settore. Inoltre, verranno introdotte importanti innovazioni: in Maratona si stanno allestendo gli ascensori che garantiranno la piena accessibilità ai diversamente abili fino alla porzione superiore della gradinata e agli skybox, mentre l'impianto si doterà di un sistema di riciclo dell'acqua piovana destinato all'irrigazione del terreno di gioco.Pubblico interesse L'operazione ha registrato una svolta fondamentale sul piano amministrativo dopo che Palazzo Vecchio ha dichiarato il pubblico interesse della proposta di project financing avanzata dalla Fiorentina, fissando l'obiettivo di concludere l'intera procedura entro l'estate del 2027. Infine, a conferma del ritmo operativo che procede senza sosta, un ultimo dettaglio ha formalizzato l'affidamento delle prove sui materiali e delle prove di carico alla società specializzata Sigma srl, così da garantire la continuità dei lavori ed evadere le esigenze tecniche non programmabili legate al prosieguo del cantiere. Lo riporta TMW