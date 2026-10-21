Il presidente del Trabzonspor indagato per calcioscommesse: ha ceduto Oulai alla Fiorentina
Ertugrul Dogan, presidente del Trabzonspor, indagato
La Federcalcio turca continua a indagare sul caso calcioscommesse, che vede coinvolte 448 persone. Stando a quanto riferito dai media locali, sono state adottate misure disciplinari nei confronti di 147 esponenti di società appartenenti alle varie categorie del calcio nazionale.
Tra i nomi coinvolti figurerebbe anche Ertugrul Dogan, presidente del Trabzonspor, società che durante l'ultima sessione estiva di mercato ha ceduto Oulai alla Fiorentina.
Per Dogan sarebbe scattata una sospensione di 45 giorni dalle attività legate al calcio, in seguito a presunte scommesse su partite di calcio, condotta vietata ai tesserati. Il medesimo provvedimento sarebbe stato disposto anche per gli altri 146 dirigenti interessati dall'inchiesta.