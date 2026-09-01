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Nazione lancia l'allarme: "Occhio a Fagioli e a quello che potrebbe accadere oggi"

Thorstvedt aspetta ancora una chiamata per andare a Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2026 08:39
Nazione lancia l'allarme: "Occhio a Fagioli e a quello che potrebbe accadere oggi" -
Rassegna Stampa
Fagioli
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Occhio a Fagioli e a quel che potrebbe accadere oggi, con Thorstvedt che spera ancora in una chiamata per viaggiare verso Firenze. Il mercato viola ormai è racchiuso qui. Non poco in una manciata di ore. Paratici e Goretti proveranno a completare il mosaico, non dovessero farcela resterebbero con Beto e Gnonto come ultimi colpi. Lo scrive La Nazione.

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