Nazione lancia l'allarme: "Occhio a Fagioli e a quello che potrebbe accadere oggi"

Thorstvedt aspetta ancora una chiamata per andare a Firenze

Occhio a Fagioli e a quel che potrebbe accadere oggi, con Thorstvedt che spera ancora in una chiamata per viaggiare verso Firenze. Il mercato viola ormai è racchiuso qui. Non poco in una manciata di ore. Paratici e Goretti proveranno a completare il mosaico, non dovessero farcela resterebbero con Beto e Gnonto come ultimi colpi. Lo scrive La Nazione.