Nazione: "L'agente di Torreira spinge per il ritorno a Firenze. Intensificati i contatti con il Gala"

Per riportare l'ex metronomo alla Fiorentina bisognerà fargli spazio

Intensificati i contatti col Galatasaray per Torreira , con l'agente che sta facendo di tutto per riportarlo a Firenze. Ma il domino nelle prossime ore dovrà essere lineare e senza intoppi. Per riportare l'ex metronomo in viola bisogna fargli spazio. Mandragora è il maggior indiziato per lasciare Firenze. Il Torino rimane in pressing, il Genoa pure. Lo scrive La Nazione.