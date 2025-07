Nazione: “La Fiorentina vorrebbe abbassare i 20 milioni per Bernabé con bonus o contropartite”

Adrián Bernabé è un centrocampista dotato di grande tecnica, capace di usare principalmente il piede sinistro ma abile anche con il destro. Si muove con naturalezza tra le linee, agendo sia come trequartista che come mezzala. La Fiorentina ha messo gli occhi su di lui, attratta dalle sue qualità: rapidità mentale, dribbling secco e visione di gioco raffinata. Più portato alla costruzione che alla fase difensiva, Bernabé ha però mostrato progressi anche nella copertura del campo, soprattutto durante l’ultima stagione al Parma.

Il club viola vede in lui un possibile regista del futuro, un giocatore in grado di prendere in mano le redini del gioco. L’interesse è ricambiato: Bernabé, nato nel 2001, ha aperto alla possibilità di trasferirsi a Firenze, e il suo entourage ha dato segnali positivi. La trattativa è quindi in fase avanzata, con la Fiorentina pronta a fare un passo concreto per assicurarsi il talento spagnolo.

Il nodo resta la valutazione del cartellino, che il Parma ha fissato attorno ai 20 milioni di euro. Una cifra importante, ma non proibitiva per la Fiorentina, che potrebbe tentare di abbassarla tramite bonus o l’inserimento di contropartite tecniche. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se le parti riusciranno a trovare un’intesa e completare l’operazione. Le trattative sono ancora agli inizi, ma l’interesse è forte e reciproco. Lo scrive La Nazione.