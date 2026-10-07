Nazione: "Il punto sui rientri dalle nazionali. Oggi è il turno di Pongracic, domani sera chiude Mastantuono"

Probabile che il fantasista viola abbia a disposizione solo la rifinitura di venerdì prima della partenza per Genova

Primi rientri al Viola Park, con Paolo Vanoli che ha già cominciato a ritrovare i suoi nazionali in vista della trasferta di Genova. Dopo Beto e Oulai, ieri è tornato anche Njie, reduce dal gol realizzato con la Svezia U21. Una buona notizia per il tecnico, considerando che l’ex Toro è il candidato numero uno per una maglia sulla corsia sinistra. Sono rientrati anche Ndour e Fagioli: entrambi hanno beneficiato di un giorno di riposo e da oggi riprenderanno il lavoro con i compagni insieme a Pongracic.

L’attesa maggiore riguarda Mastantuono. L’argentino è atteso a Firenze nella serata di domani: resta da capire se riuscirà a svolgere almeno una leggera sgambata oppure se avrà a disposizione solo la rifinitura di venerdì prima della partenza per Genova. La sua presenza dal 1’ a Marassi resta in dubbio.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione