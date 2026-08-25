Nazione: “Fiorentina e Como domani torneranno a parlarsi per Kean. Il giocatore ha già l’accordo con i lariani”

La Fiorentina vuole 40 milioni

Passi avanti . Probabilmente decisivi. Moise Kean strizza l'occhio al Como . E adesso manca solo l'accordo tra il club del presidente Suwarso e la Fiorentina. Aspetto non banale, ma nel giorno del debutto in campionato (il 9 viola in panchina dal 1') la fiducia è cresciuta in maniera esponenziale, con l'agente di Moise che ha trovato l'accordo economico per l'ingaggio del proprio assistito. Tassello che fa da preludio a un giorno di possibile riflessione, con le parti che domani torneranno a parlarsi. Forse in maniera definitiva. La Fiorentina aspetta l'offerta giusta per liberare il proprio centravanti. Bisogna arrivare a quota 40 milioni, magari con qualche bonus. Lo scrive La Nazione.