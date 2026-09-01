Nazione: “Contro il Torino cambia ancora l’11 iniziale. Jimenez dalla panchina. Ranieri tornerà dal 1’”

Riflessione anche sulla coppia centrale di difesa

Contro il Torino sono attese infatti altre modifiche all'undici iniziale, dopo che il 4-0 incassato contro la Roma aveva già indotto Grosso a cambiare quattro uomini per la sfida con il Frosinone. Gudmundsson (ammesso che alla fine resti) e Jimenez, apparsi nervosi e arrivati entrambi a sfiorare l'espulsione contro i ciociari, rischiano infatti di partire dalla panchina. In ogni caso, ogni scelta in vista del match con il Toro sarà valutata in modo meticoloso. Ma le valutazioni non si limiteranno a loro, visto che una riflessione sarà aperta anche sulla coppia centrale di difesa, finora apparsa troppo fragile e incapace di garantire continuità. La sensazione è che Ranieri possa tornare titolare al fianco di uno tra Dragusin e Pongracic. Lo riporta La Nazione.