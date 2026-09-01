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Nazione: “Contro il Torino cambia ancora l’11 iniziale. Jimenez dalla panchina. Ranieri tornerà dal 1’”

Riflessione anche sulla coppia centrale di difesa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2026 08:34
Nazione: “Contro il Torino cambia ancora l’11 iniziale. Jimenez dalla panchina. Ranieri tornerà dal 1’” -
Rassegna Stampa
Ranieri
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Contro il Torino sono attese infatti altre modifiche all'undici iniziale, dopo che il 4-0 incassato contro la Roma aveva già indotto Grosso a cambiare quattro uomini per la sfida con il Frosinone. Gudmundsson (ammesso che alla fine resti) e Jimenez, apparsi nervosi e arrivati entrambi a sfiorare l'espulsione contro i ciociari, rischiano infatti di partire dalla panchina. In ogni caso, ogni scelta in vista del match con il Toro sarà valutata in modo meticoloso. Ma le valutazioni non si limiteranno a loro, visto che una riflessione sarà aperta anche sulla coppia centrale di difesa, finora apparsa troppo fragile e incapace di garantire continuità. La sensazione è che Ranieri possa tornare titolare al fianco di uno tra Dragusin e Pongracic. Lo riporta La Nazione.

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