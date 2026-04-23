Natali: “Non mi stupirebbe una conferma di Vanoli. Personalmente sceglierei Sarri ma anche Grosso è bravissimo”

La Fiorentina ha ottenuto l’ultimo obiettivo della salvezza ora testa al prossimo anno

Natali ha parlato ai microfoni di Radio Bruno sulla stagione della Fiorentina e sul prossimo allenatore: “Tre mesi fa la situazione non era drammatica ma c’era preoccupazione. La rosa della Fiorentina non era da giocarsi la salvezza fino all’ultima giornata, i risultati sono stati buoni e ora tutto è molto più tranquillo. La Fiorentina oggi è diversa, ha più consapevolezza di essersi avvicinata all’obiettivo. Se potessi prenderei Sarri come allenatore, ma Grosso è bravissimo e pronto anche per allenare una squadra più forte del Sassuolo e può essere un allenatore. Sarri è un profilo sicuro, a prescindere dalla Fiorentina. Mi piace vedere il tipo di calcio che fa interpretare alle sue squadre, è sempre stato uno dei migliori italiani. Vanoli? Non era facile subentrare alla Fiorentina, ha dimostrato in una situazione difficile, con tanti cambiamenti societari. Dove è stato in carriera ha fatto bene, ha un valore importante. Dipenderà tutto da ciò che ha in testa Paratici, che lo ha trovato a Firenze e farà una valutazione. Non mi stupirei se venisse confermato, non lo escludo”.