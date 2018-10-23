Mourinho ha chiesto a Matic di parlare con Milenkovic per convincerlo del Manchester United

Come racconta La Repubblica, a Josè Mourinho piace tanto Milenkovic, che ha seguito personalmente già in un paio di partite. E secondo quanto scrive la stampa inglese, Mourinho avrebbe chiesto anche a...

A cura di Redazione Labaroviola 23 ottobre 2018 12:01

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