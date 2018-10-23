Mourinho ha chiesto a Matic di parlare con Milenkovic per convincerlo del Manchester United
Come racconta La Repubblica, a Josè Mourinho piace tanto Milenkovic, che ha seguito personalmente già in un paio di partite. E secondo quanto scrive la stampa inglese, Mourinho avrebbe chiesto anche a...
Come racconta La Repubblica, a Josè Mourinho piace tanto Milenkovic, che ha seguito personalmente già in un paio di partite. E secondo quanto scrive la stampa inglese, Mourinho avrebbe chiesto anche al suo centrocampista Matic di intercedere per fargli avere un contatto diretto con Milenkovic. Mourinho vorrebbe portarlo a Manchester già a gennaio, e il club inglese è pronto a fare un’offerta, ma la Fiorentina non sembra intenzionata a trattare. Anche se, dicono sempre i giornali inglesi, i Della Valle avrebbero fissato un prezzo minimo: 45 milioni. Cifra al momento non in linea con i piani del Manchester.