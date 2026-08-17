Moretto: "Nessun tentativo della Fiorentina per Leao: è un’operazione difficilmente praticabile”

Il punto di Matteo Moretto sul sogno Leao per la Fiorentina

Il nome di Rafael Leao ha iniziato a stuzzicare la fantasia dei tifosi della Fiorentina, facendo nascere l'ipotesi di un possibile arrivo del portoghese a Firenze.

Matteo Moretto, ha fatto il punto sulla possibilità di vedere l'attaccante del Milan in maglia viola. La risposta dell'esperto di mercato è stata netta: “Non ci risulta. Leao ha avuto degli approcci da una squadra italiana ma in questo momento il portoghese chiude le porte ad un possibile trasferimento in Italia. Inoltre, a livello economico è una situazione difficilmente praticabile per la Fiorentina e altre squadre italiane"