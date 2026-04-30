Moratti: "Non vedo paragoni con Calciopoli. L'Inter non ha avuto aiuti né quando ha vinto, né quando ha perso"

Queste le parole di Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, che ricorda molto bene Calciopoli, esplosa nel maggio del 2006.

Il caso arbitri tiene sempre banco nel mondo del calcio. E l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato del caso Rocchi ai microfoni di Napolinetwork: “Non ho seguito così bene da capire cosa sia successo in dettaglio, sembra più una questione tra arbitri che una cosa che riguarda le società. Sembra una piccola guerra tra i vari arbitri, non vedo paragoni con Calcipoli”.



L’ex presidente ha aperto alla possibilità di riforme nel sistema arbitrale, mostrando disponibilità verso soluzioni che aumentino la trasparenza, come il sorteggio integrale: “Sì certo. Qualsiasi soluzione che rende estranee le società è auspicabile. Non vedo comunque trucchi, vedendo le partite non mi sembra qualcosa di squilibrato. L’Inter non ha avuto aiuti né quando ha vinto né quando ha perso. Poi ci sono gli errori arbitrali che sono gravi, ma sono cose che accadono sempre”.

Dalla pagina Instagram del Corriere dello Sport