Monti: "Mastantuono non vede l'ora di rientrare, deve giocare dall'inizio: se è stanco, lo togli"

Il presentatore e tifoso viola ha parlato a Radio Bruno del ritorno in campo della Fiorentina e della gestione del talento argentino

Gianfranco Monti, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha commentato il ritorno della Fiorentina dopo la sosta, soffermandosi sul lavoro svolto in queste settimane, sui prossimi impegni e soprattutto sulla possibile gestione di Franco Mastantuono, rientrato dall'Argentina.

"Sono curioso di rivedere finalmente la Fiorentina in campo. Durante questa sosta è stato possibile fare un lavoro importante, recuperare alcuni giocatori e preparare una serie di partite davvero toste. Sono cinque o sei gare molto impegnative, ma proprio per questo credo ci sia ancora più voglia di ricominciare. Abbiamo l'opportunità di dare una svolta alla classifica: possiamo anche perdere, ma per me affrontare partite così è uno stimolo.

Mastantuono è rientrato ieri sera dall'Argentina e la sua presenza dal primo minuto non è ancora sicura. Io però, considerando che ha soltanto 19 anni e che recupera più velocemente, lo farei giocare. Viene da diverse partite con la Nazionale ed è sicuramente carico: fossi in lui non vedrei l'ora di tornare a Firenze. Mi piacerebbe vederlo almeno per un tempo e, per me, con quei piedi dovrebbe partire dall'inizio. Se poi dovesse essere stanco, lo puoi sostituire durante la partita.

Oggi il calcio è cambiato molto anche nella preparazione atletica, ci sono più partite ma i recuperi sono più rapidi e alla Fiorentina ci saranno sicuramente tanti professionisti che lavorano proprio su questo aspetto. Inoltre non stiamo parlando di giocatori che viaggiano in economy: hanno tutte le condizioni per riposarsi e recuperare durante gli spostamenti.

Gnonto comunque non mi dispiace, così come Goncalves. Avere più soluzioni offensive è un vantaggio, anche perché con cinque cambi a disposizione puoi modificare completamente una partita".